Bac 2025 : retrouvez les résultats dans l'académie de Corse

C’est l’heure de vérité pour les 2 702 élèves de Terminale en Corse. Ce vendredi 4 juillet, les résultats du baccalauréat sont dévoilés pour les filières générale, technologique et professionnelle.



Les notes sont mises en ligne progressivement selon les académies. Pour la Corse, la publication est attendue à 13 heures. Il est possible de consulter les résultats en ligne via le site de l’académie de Corse.



Pour connaître les résultats de chaque élève, un moteur de recherche est disponible sur le site de l'Académie de Corse.



Quand et comment accéder aux résultats ?

Les résultats des candidats de l’académie de Corse seront affichés ce vendredi 7 juillet 2025 à l'extérieur des établissements dès 13 heures ou en cliquant ici pour le bac général et technologique .



Ici les résultats pour le baccalauréat pro





Rattrapage dès ce lundi

Les épreuves de rattrapage démarreront dès lundi, et se tiendront jusqu’à mercredi.



Cliquez ici pour accéder aux résultats