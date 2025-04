Avis de décès - Sorio

Sorio

Ses enfants adorés ;

Feu Patrice BARRETTA

Ses filles Catherine et Sophie

Ses fils Jean-Pierre et Christophe

Ses petits-enfants chéris et leurs conjoints ;

Michaël, Alexandre, Gabriella, Lorenzo, Lilou, Mattéo et Andréa

Ses arrière-petits-enfants bien aimés ;

Maëlia, Giuvan et Sarillo.

Sa sœur et belle-sœur

M. SOLIER Christophe

Familles ; BARRETTA, VITALE, FORTUNÉ, CHEVRIER, DUVAL, VILLENEUVE, MURACCIOLI

Tous ses amis

Les familles parentes, alliés et amis

Ont la douleur de faire part du décès de :



Mme BARRETTA née CAU Thérèse



Survenu le 27 avril 2025 à l’âge de 83 ans

Elle a rejoint son fils Patrice et son époux



La famille recevra les condoléances à partir de dimanche 27 avril à 14 heures en l’église Saint-Philippe NERI de Sorio où le corps est déposé

Les obsèques religieuses seront célébrées demain mardi 29 avril 2025 à 16h30

La crémation suivra dans l’intimité familiale

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.

---

