Avis de décès - Murato

Son conjoint M. Alain LAFFOND et ses enfants ;

Son fils Tony FILIPPI ;

Son fils Alain et sa fille Marine FILIPPI ;

Sa fille Angélique FILIPPI, sa petite-fille Emilie GORON, son conjoint Nicolas PEDRINI

ses arrière-petits-enfants adorés Emma, Victoria et Léo ;

Son petit-fils Olivier et sa compagne Ambre AUBERT ;

Ses frères :

M. et Mme Ange-Michel CLEMENTI, leurs enfants et petits enfants ;

M. et Mme Pierre CLEMENTI leurs enfants et petits enfants ;

M. Albert CLEMENTI, sa fille et ses petits enfants ;

M.et Mme Lucien CLEMENTI, ses enfants et petits-enfants ;

Ses cousins :

Les Familles FERRERI :

De feu Michel, de Maurice, d’Albert, de Roger ;

Toutes leurs compagnes, leurs enfants et petits-enfants ;

Les Familles CASANOVA et ISOLA :

De Michel, de Xavier, de feu Albert, de feu Paul, de Mme Isola Janette ;

Toutes leurs compagnes, leurs enfants et petits-enfants.

Ses cousins de Murato, Bigorno, Monticello, Nice, Paris, Pieve ;

Ses Amis Mme Huguette IANELLI, sa fille de cœur ;

M. Horace ROSSI ;

Tous ses amis, parents et Alliés ;

Les familles : CLEMENTI, FERRERI, CASANOVA, MURATI, FLORI, RACLOT, MARTINI,

ROSSI, BONELLI, CORDOLEANI, BIAGGI, BENAZZI, GORON, KARILA, MAGNAN, NICOLAI ;

Ont la douleur de faire part de son rappel à dieu de



Mme Marguerite CLEMENTI

Dite « Maguy »



Survenu le mercredi 16 Avril 2025 dans sa 79eme année,



Elle a rejoint son fils Nicolas.



Les condoléances seront reçues au reposoir de l’hôpital de Bastia Falconaja le samedi 19 avril 2025 de 8h30 à 20 heures, puis en l’église de L’Annunziata de Murato le mardi 22 Avril à partir de 9h30. La célébration religieuse aura lieu ce même jour à 14h30. L’inhumation suivra dans le caveau familial à Murato.

La famille remercie le Dr DUPLAN et les infirmières de Murato, le Pr KARILA, Le Dr TOLEDANO (Paris), le Dr PERQUIS ainsi que le personnel du service de Pneumologie de l’hôpital de Bastia (équipe de jour et de nuit) pour son professionnalisme, sa bienveillance et gentillesse.



Cet avis tient lieu de faire-part et remerciements.



Pompes Funèbres Corses MORGANTI 04.95.31.15.18.