Avis de décès - Bastia

Bastia



M. Lionel DERI, sa femme et sa fille Anna

Mme Natacha DERI, ses enfants et son compagnon Bruno ORSINI

Sa sœur Suzanne, son beau-frère Fabien DUSSOL, ses enfants et petits-enfants

Sa compagne Olga LIMONGI, ses enfants et petits-enfants

Bruno LIMONGI

Ses amis de la Maraninca ;

Jeannot TANARI, Michel FLAMENT, Emile COPPI, Michel PACCINI, Pierre-Yves

EMMANUELLI

Son aide-ménagère Nuccia

Ses amis puciers et forains du dimanche

Ont la douleur de vous faire part du décès de :



M. DERI Jacques

Survenu à Bastia à l’âge de 82 ans



Les condoléances seront reçues à partir d’aujourd’hui lundi 28 avril à 11 heures en l’église Saint-Roch où le corps est déposé

Les obsèques religieuses seront célébrées le mardi 29 avril à 15 heures en l’église Saint Jean-Baptiste

L’inhumation suivra au cimetière de Bastia-Montesoro

La famille tient à remercier le service neurologique du centre hospitalier de Bastia pour leurgentillesse et leurs dévouement et son médecin traitant le Dr VELOZZI Jean-Noël.



Cet avis tient lieu de faire-part et remerciements.



Pompes Funèbres Corses MORGANTI 04.95.31.15.18.