Avis de décès - Bastia- Ajaccio

BASTIA, AJACCIO





Mme Graziella LUCHERINI née SERMET, son épouse ;

Ses enfants :

Sandrine et son compagnon Gérard BORAGINI ;

Jean-Louis et sa compagne Sophie MARTINETTI ;

Ses petits-enfants :

Théo et Maxime ;

Ses sœurs et beaux-frères :

Mme Jeanine LUCHERINI veuve BONNAFOUS, ses enfants Christelle, Stella, Priscilla, leurs époux et enfants ;

Mme feue France FRANCESCHI née LUCHERINI, son époux Gérard, leur fille Stéphanie, son compagnon et ses enfants ;

Mme Marie José PAOLI née LUCHERINI, son époux Jacques, leur fille Laetitia et son compagnon ;

Mme Marie Paule CIOSI née LUCHERINI et son époux Bernard ;

Son cousin et frère de cœur :

M. Francis AGOSTINI, son épouse, leur fille et petite fille ;

Ses tantes :

Mme Marie Louise AGOSTINI ;

Mme Huguette Negri née AGOSTINI, enfants et petits enfants ;

Sa belle-mère : Mme Marie SERMET ;

Sa belle-sœur et son beau-frère : Mme Sabrina MENICUCCI et son compagnon Éric ;

M. Armand MENICUCCI, ses enfants Léa et Serena ;

Ses cousines et cousins d’Ajaccio et Bastia ;

Ses filleuls Laetitia, Janick et Timothée ;

Son amie et sœur de cœur Jacky BARBUTTI ;

Ses amis du Bar Bruno ;

Familles LUCHERINI, AGOSTINI, SERMET, MENICUCCI, BORAGINI, MARTINETTI

PAOLI, CIOSI, FRANCESCHI, BONNAFOUS, SOUTO, ARFI, ALLO, PANTINI, NEGRI,

CATTA, MARI, ASTIMA, ALBERTINI, RISTROCELLI, DEMASI, TOMASI

Ont l’immense tristesse de faire part du rappel à Dieu de





M. Jean Louis LUCHERINI

Survenu le 30 avril 2025 à l’âge de 72 ans

Il a rejoint ses parents, Yvonne & Paul et sa sœur France.



Les condoléances seront reçues à partir du vendredi 2 mai à 10 heures en l’oratoire

Saint-Roch à Bastia où le corps est déposé. La cérémonie religieuse aura lieu samedi 3 mai 2025 à 16h15 en l’église saint Jean-Baptiste, L’inhumation suivra au cimetière de Bastia.

La Famille remercie le service de réanimation de l’hôpital de Bastia.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciement.

Riposa in pace.

Pompes Funèbres CorsesMorganti 04.95.31.15.18.