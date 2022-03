Autonomie de la Corse : les réactions des candidats à l'élection présidentielle

Le gouvernement "prêt à aller jusqu'à l'autonomie" de la Corse : pour @VPecresse, Emmanuel Macron "est aux abois" et "cède à la violence". "Ça n'est pas sain, il faut ramener l'ordre en Corse, avant d'entamer les négociations", dit la candidate à la présidentielle. #le79Inter pic.twitter.com/mbPVTdrNfo

La candidate des Républicains réagit au micro de France Inter à l'annonce de Gerald Darmanin, " On a un président qui est visiblement aux abois et qui cède à la violence" tacle Valérie Pécresse. La candidate des Républicains réagit au micro de France Inter à l'annonce de Gerald Darmanin, qui indique que le gouvernement est « prêt à aller jusqu'à l'autonomie » en Corse dans un texte de fortes tensions sur l'Ile de Beauté. « On a un président qui est visiblement aux abois et qui cède à la violence », tacle Valérie Pécresse pour laquelle "Ça n'est pas sain, il faut ramener l'ordre en Corse, avant d'entamer les négociations"