Auto-Challenge Race Day : Quilichini au départ du rallye de Foligno

Le Challenge Race Day Italie sur terre va vivre au rythme de sa troisième et avant-dernière manche ce week-end avec le rallye de Foligno. Une manche dont le coup d'envoi aura lieu samedi par le traditionnel Shakedown avant d'enchaîner, le lendemain, par deux tronçons chronométrés Monte Alago (8,7 kilomètres) et Colle Croce (6,7 kilomètres) que les équipages auront à affronter trois fois.





Un rallye à la forte fréquentation tant quantitativement que qualitativement avec un plateau très relevé au niveau des R5 au sein duquel on retrouve le Porto-Vecchiais Jean-Philippe Quilichini associé à François-Xavier Buresi dans la Skoda. Troisième à l'actuel classement général du Race Day, Quilichini, qui avait terminé 3e au Pre Alpi Master Show en décembre 2022, puis 6e au Valle del Tevere le mois dernier, aura fort à faire tant la concurrence s'annonce sévère à commencer par le Slovène Avbelj Bostjan (Skoda) deuxième du dernier Valle Del Tevere.





Pour le pilote de l'extrême sud, il s'agira bien de continuer à hausser son niveau de pilotage pour conserver voire améliorer sa troisième place sur le podium provisoire de ce Challenge Race Day.