Aurora Vitae Novae, une nouvelle association en faveur des publics vulnérables

Aurora Vitae Novae est avant tout une histoire de solidarité. Créée par un groupe de femmes aux parcours divers, l’association répond à un besoin d’accompagnement pour les familles monoparentales, les victimes de violences ou les personnes en situation de vulnérabilité. « Notre association est née tout simplement de l’entraide naturelle entre amies et voisines », explique Julie Cardi, secrétaire de l’association. « Nous avons réalisé que ce besoin de soutien était récurrent, que ce soit pour des passages ponctuels ou des périodes plus longues où un appui est nécessaire pour ne pas sombrer. »



Composée de membres issus de divers milieux – enseignement, médical, juridique, entrepreneuriat ou administratif – Aurora Vitae Novae se positionne comme un complément aux services sociaux existants. « Notre objectif n’est pas de remplacer ces services, mais de travailler en complémentarité et d’orienter les personnes vers les structures adaptées à leurs besoins », précise-t-elle.



Des gestes concrets pour alléger les fardeaux

Depuis sa création, l’association a déjà accompagné plusieurs personnes en difficulté. Julie Cardi partage un exemple significatif : « Dernièrement, nous avons aidé une maman solo dont le mari violent avait été incarcéré. Elle s’inquiétait pour ses revenus et les démarches à entreprendre. Nous avons identifié les aides auxquelles elle pouvait prétendre, ce qui lui a permis de se décharger mentalement et de mieux échanger avec son assistante sociale. Ces petits gestes, bien que modestes, font une grande différence dans le quotidien et le moral des personnes concernées. »



Un lancement sous le signe de la solidarité

Pour marquer son lancement, l’association a collaboré avec un groupe de jeunes entrepreneuses lors d’un « pop-up » artisanal organisé au Colisée de Porticcio. Une dizaine d’artisanes locales ont présenté leurs créations et animé des ateliers gratuits pour les familles, dans un esprit de partage et de découverte.



Vania Matos, créatrice de la marque de confitures Amunesta, explique l’origine de cette initiative : « Si beaucoup d’entre nous participent régulièrement à des foires, d’autres n’en ont pas encore eu l’occasion à cause des coûts des stands. Cet événement était une opération coup de pouce pour les jeunes créatrices, tout en offrant un moment convivial et accessible. »



Un projet tourné vers l’avenir

Aurora Vitae Novae entend multiplier ses actions dans les mois à venir. L’association prévoit de rencontrer les acteurs sociaux locaux et de développer des initiatives concrètes pour répondre aux besoins des plus fragiles. « Savoir qu’on est soutenu et compris fait une énorme différence », conclut Julie Cardi. Aurora Vitae Novae aspire à devenir un pilier de solidarité dans la région, combinant écoute, accompagnement et entraide pour apporter un souffle nouveau à ceux qui en ont besoin.



Pour plus d’informations : http://www.auroravitaenovae.eu.