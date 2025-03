Au Groupe d’Investigation Cynophile d’Ajaccio, les gendarmes ont un flair redoutable

Une « osmose » entre le chien et son maitre

Si actuellement, seuls des malinois, « des chiens très dynamiques et travailleurs », composent le GIC d’Ajaccio, celui qui occupe également la fonction de conseiller technique précise que d’autres races sont également fréquemment utilisées par la gendarmerie à l’instar du berger allemand, du springer spaniel, du Saint-Hubert, du tervuren, ou encore du jack russel. Des animaux qui sont tous formés à l’école de Gramat, dans le Lot, avant de rejoindre leurs partenaires humains. « Après avoir été sélectionnés, les chiens ont une période de débourrage qui peut être assez courte ou aller jusqu’à 3 mois », indique l’adjudante Éloïse Maitret. Maitre de chien au GIC d’Ajaccio depuis 4 ans, elle est d’ailleurs retournée passer quelques semaines dans ce centre d’instruction cynophile de la gendarmerie en fin d’année dernière pour se former avec son second partenaire canin. « Au départ, on teste les chiens sur toutes les technicités. En fonction de leurs capacités et des besoins de la gendarmerie, ils sont orientés vers l’une ou l’autre des technicités », ajoute de son côté l’adjudant Espaze.



Une fois le chien rôdé à sa spécialisation, un « mariage » sera ensuite fait avec un stagiaire, en fonction des personnalités de l’animal et du gendarme. « Il faut qu'il y ait une belle osmose », précise l’adjudante Maitret. Le binôme effectuera ensuite ensemble un stage de 14 semaines à l’école de Grama. Une période de familiarisation où chien et futur maitre apprennent à se connaitre. « Tout au long du stage on est évalué pour voir si le mariage est bien fait », dévoile l’adjudante Maitret en reprenant : « Après le lien se créé au fur et à mesure, au fil du temps qu’on passe avec lui, des sorties, des entrainements. Et ce lien se renforce davantage quand on arrive en unité, car on retire l’animal de son milieu et il ne connait plus que son maitre auquel il se raccroche ».