Attention aux courriers frauduleux : des tentatives d’escroquerie au nom d’EDF en Corses

Les tentatives d’escroquerie prennent de nouvelles formes. En Corse, des courriers frauduleux se faisant passer pour EDF atterrissent actuellement dans les boîtes aux lettres des consommateurs. La préfecture de Corse a récemment alerté les usagers sur les réseaux sociaux, les conseillant de rester sur leurs gardes. « Des courriers frauduleux circulent actuellement demandant le règlement d’un montant variable au nom d’EDF. Il s’agit d’une tentative d’escroquerie », ont précisé les autorités. Ces courriers prétendent provenir d’EDF et invoquent un changement de domiciliation bancaire comme raison d’un montant dû. Les usagers sont invités à effectuer un virement sur un compte bancaire qui ne correspond en rien à celui du fournisseur d’énergie.



Face à cette escroquerie, la préfecture recommande vivement de ne pas répondre au courrier et de ne surtout pas procéder à tout paiement. « Ne réalisez aucun paiement et signalez immédiatement cette tentative d’arnaque », ont insisté les autorités, annonçant également un dépôt de plainte en cours.



La préfecture invite également les Corses à être particulièrement vigilants et à prévenir leurs proches pour éviter de nouvelles victimes.