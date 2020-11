Assouplissement du confinement : les précisions de Jean Castex

" Ces mesures ont suscité de la part de certains d’entre-vous de l’incompréhension et de la colère. Je le comprends parfaitement. (…) Mais ces mesures étaient nécessaires" a rappelé d'emblée Jean Castel et pour lui " Il est prématuré de parler de déconfinement"

Au cours de son intervention il est revenu sur les trois étapes du confinement allégé évoquées mardi soir par Emmanuel Macron : , 28 novembre, 15 décembre et 20 janvier, « Nous devons avancer par étapes et vous donner de la visibilité ».



La première phase, samedi 28 novembre, sera une phase d’allégement. Les déplacements resteront contraints et l’attestation obligatoire. Le 15 décembre, il y aura un couvre-feu à 21heures sur l’ensemble du territoire « qui remplacera le confinement » et l’attestation sera obligatoire le soir. En janvier, si la situation le permet, « nous pourrons envisager de rouvrir les restaurants ».



Tous les commerces vont pouvoir rouvrir le 28 novembre. Les mesures de fermeture de certains rayons dans les grandes surfaces rouvriront en même temps.

Mais le protocole sera renforcé.

Il faudra observer une jauge de 8 m2 par client, les commerces de plus de 400m2 devront prévoir une personne pour compter, un sens sens unique de circulation devra être instauré et gel hydroalcoolique seront encore de mise dans les enseignes

Les horaires d’ouverture seront étendus jusqu’à 21 heures ainsi que le dimanche, pour éviter le rush de Noël. La réouverture des cinémas, théâtres et musées, prévue le 15 décembre, se fera avec le même protocole sanitaire qu’avant le confinement.

Le ticket de spectacle justifiera un déplacement pendant le couvre-feu.

« Un couvre-feu sera maintenu à 21 heures mais une tolérance sera permise pour que les gens qui assisteront à des spectacles puissent rentrer chez eux. »





Les stations de ski ouvertes à Noël mais les remontées mécaniques resteront fermées

Centres de vacances et colonies de vacances ne pourront pas rouvrir à Noël. Les stations de ski pourront rouvrir durant la période des fêtes de fin d’année, mais les remontées mécaniques devront rester fermées, a annoncé jeudi le Premier ministre Jean Castex, promettant d’aider les communes et professionnels concernés.

« Bien entendu, il sera loisible à chacun (…) de se rendre dans ces stations pour profiter de l’air pur de nos belles montagnes, des commerces – hors bars et restaurants – qui seront ouverts. Simplement, toutes les remontées mécaniques et les équipements collectifs seront fermés au public », a déclaré le Premier ministre lors d’une conférence de presse.





Travailleurs précaires : aide de 900 euros par mois au 1er novembre jusqu’en février

Jean Castex a annoncé jeudi une aide pour les travailleurs précaires, saisonniers, intermittents ou extras, qui « travaillaient beaucoup » l’an dernier, avec une « garantie de ressource de 900 euros par mois » jusqu’en février 2021.

« Il s’agit d’une réponse exceptionnelle pour les 400 000 extras de la restauration, (…) les permittents de l’événementiel ou d’autres secteurs inscrits à Pôle emploi », a déclaré le Premier ministre lors d’une conférence de presse, la ministre du Travail Elisabeth Borne précisant que l’aide concernera « ceux qui ont travaillé plus de 60 % du temps en 2019 ».



La garantie jeunes étendue en 2021 à 200 000 bénéficiaires

La Garantie jeunes bénéficiera en 2021 à « au moins 200 000 jeunes », soit un doublement de ses bénéficiaires, a encore annoncé , Jean Castex.

Cette Garantie propose une allocation mensuelle (d’un montant maximal de 484 euros) et un accompagnement renforcé en mission locale pendant un an aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne sont « ni en emploi ni en études ni en formation » et « en situation de précarité financière ».





Le dispositif « un jeune, une solution » renforcé

« Les jeunes sont les plus pénalisés par les crises », a indiqué Élisabeth Borne. Ce dispositif prévoit un triplement des aides envers les jeunes.

Jean Castex a, également, annonce la création de « 20 000 jobs étudiants » pour accompagner les décrocheurs Les aides du CROUS d’urgence seront doublées pour les étudiants en situation de précarité.



Les cours de conduite des auto-écoles et les visites immobilières pourront reprendre à compter du samedi 28 novembre, a annoncé jeudi le Premier ministre Jean Castex.

La reprise des cours de conduite devra se faire « dans le respect du protocole sanitaire qu’elles appliquaient précédemment, mais la préparation des épreuves théoriques continuera de se faire à distance », a précisé le chef du gouvernement.

Les visites de logements seront autorisées « pour les professionnels comme les particuliers, là encore dans le respect du protocole sanitaire applicable », a encore dit M. Castex.





En revanche, Bars et restaurants restent fermés jusqu’au 20 janvier

« Les études scientifiques démontrent que ces établissements, en dépit des protocoles très exigeants et de la forte volonté des gestionnaires de les appliquer, restent et resteront des lieux de contamination virale élevée » a commenté Jean Castex en évoquant cette fermeture jusqu'au 20 janvier.

Jean Castex a annoncé jeudi vouloir faire de 2021 « l’année de la gastronomie française » afin d’aider les restaurants, pour l’heure fermés administrativement au moins jusqu’au 20 janvier en raison de l’épidémie de coronavirus.

Plaidant pour « valoriser le savoir-faire de nos bars et restaurants » ou encore pour « les aider à moderniser leur outil de travail », le Premier ministre a indiqué qu’il désignerait « une personnalité qualifiée pour préparer ce grand chantier en lien étroit avec les professionnels ». « Le week-end prochain interviendra aussi la réouverture des lieux de culte, lieux de contamination. Ces lieux accueilleront d’abord 30 personnes puis cette jauge évoluera selon la situation sanitaire, notamment en fonction de la capacité d’accueil du lieu. »





Le gouvernement précisera la semaine prochaine sa nouvelle stratégie « alerter dépister soigner » ainsi que la campagne vaccinale.

« Tout au long de cette période, le télétravail restera la règle », a enfin annoncé le Premier ministre, c’est-à-dire au moins jusqu’au 20 janvier