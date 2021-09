Associu Sulidarità : appel au rassemblement devant le tribunal d'Ajaccio

Thierry Casolasco, ancien prisonnier politique, Président de l’Associu Sulidarità sera jugé ce mardi 7 Septembre pour avoir refusé, comme de nombreux autres Corses, de se soumettre aux obligations liées au désormais tristement célèbre « FIJAIT. »



Ce fichier, issu d'une loi scélérate, ne se présente plus, tant les procès et condamnations liés à celui-ci se multiplient sur notre terre depuis sa mise en application.



Au vu du contexte international actuel, et à quelques jours du 20eme anniversaire de l'attentat du 11 Septembre, les Corses ne peuvent accepter que ceux qui ont eu pour seul tort de défendre leur peuple et ses droits soient assimilés par pure hypocrisie et calcul politicien au terrorisme.



Depuis quelques années, l'État Français, du fait de la réduction du nombre d'otages présents au sein de ses prisons, a décidé de diriger son appareil répressif sur les anciens prisonniers politiques Corses.

Ces hommes, déjà condamnés par le passé à de lourdes peines, sont désormais victimes d'une répression insidieuse, moins spectaculaire et médiatique, mais quotidienne et éprouvante.

Gardes à vues, procès, et amendes ponctuent leur quotidien.



Face à cette situation, en réponse à l'injustice et à l'arbitraire d'un état aux abois, empêtré dans une dérive autoritaire sans précédent, nous appelons l'ensemble des Corses épris de Liberté à se rassembler à nos côtés ce mardi 7 septembre à partir de 13h30 devant le tribunal d'Aiacciu.



Di pettu à l'inghjustizie chì toccanu i Patriotti, ùn cappieremu mai !