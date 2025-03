Assassinat d'Yvan Colonna : un document secret défense bientôt déclassifié

Le gouvernement s’apprête à dévoiler un nouveau document dans le dossier de l’assassinat d’Yvan Colonna. Selon le magazine L’Essor de la gendarmerie, Jean-Noël Barrot va suivre la recommandation de la CSDN, qui s’est prononcée en faveur de la déclassification d’une note de deux pages, datée du 29 janvier 2014. L’avis a été rendu le 15 février dernier et publié au Journal officiel le 5 mars.

Cette commission, chargée d’examiner les demandes de levée du secret défense, a en revanche émis un avis défavorable concernant un second document, expliquant qu’il s’agissait d’un « document de source étrangère ».



Condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l’assassinat du préfet Claude Érignac en 1998, Yvan Colonna avait été violemment agressé par un codétenu le 2 mars 2022 à la prison d’Arles. Il était décédé trois semaines plus tard.



Ce n’est pas la première déclassification dans cette affaire. En janvier 2023, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a initié la déclassification partielle de vingt documents de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), couvrant la période du 11 septembre 2012 au 2 mars 2022. Cette décision faisait suite à un avis favorable rendu le 18 janvier 2023 par la Commission du secret de la Défense nationale (CSDN), qui avait recommandé la levée partielle du secret sur ces notes, tout en suggérant l'occultation de certains passages sensibles. Ces déclassifications ont rendu accessibles aux juges d'instruction des documents relatifs à l'agression mortelle du militant.