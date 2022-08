Artistes et artisans s’installent dans la Citadelle d'Ajaccio

Depuis un an, la Citadelle d’Ajaccio est enfin accessible au public. De nombreux aménagements sont encore à venir, le chantier est vaste, car il s’agit véritablement de l’ouverture d’un nouveau quartier pour dynamiser le cœur de ville.



Pour l’heure, afin de tester l’attractivité des activités commerciales, culturelles et artistiques, la SPL Ametarra et la ville d’Ajaccio ont pensé à répliquer une action déjà présente dans d’autres zones du centre-ville, à savoir le principe de boutiques éphémères. Il s’agit donc de ne pas privilégier une activité dans ce lieu emblématique, mais de pouvoir donner la chance à de nombreux artisans d’y accéder à tour de rôle.



Les quatre boutiques éphémères ont donc été récemment inaugurées en présence du n ouveau premier adjoint de la cité impériale en charge de la délégation du commerce et de l’artisanat, Alexandre Farina. « Cela faisait cinq siècles que la citadelle n’était plus accessible aux Ajacciens . Nous avons donc souhaité rendre ce lieu aux habitants, notamment en y ramenant de la vie avec l’ouverture de plusieurs commerces. L’idée des boutiques éphémères permet la découverte de plusieurs artisans et de métiers et cela permet également d’éviter l’appropriation d’un local ».



Après un appel à candidatures , les heureux lauréats ont donc pris possession des lieux . On retrouve ainsi la maison S erra Lièg e qui propose des créations originales en liège, l’association Artymed , une galerie/atelier fonctionnant dans un esprit solidaire et collaboratif, la galerie Desjobert présentant des photographies d’ exception, mais aussi des livres et des objets, et enfin la boutique Beach People qui met en valeur l’esprit de la plage corse.



Les commerçants y séjourneront une année avant un prochain appel à candidatures permettant soit un renouvellement de l’occupation, soit à de nouveaux artisans de pouvoir s’installer.



Autre espace inauguré non loin des boutiques éphémères, un lieu d’exposition né à l’issue d’un concours de photo amateur. Chaque candidat a travaillé sur la mise en lumière de la Citadelle . Ainsi, on peut retrouver les œuvres de Céline Clanet , Marion Gambin , et prochainement Sébastien Arrighi . Les visiteurs pourront donc désormais visiter le bâtiment historique tout en profitant des créations et œuvres proposés par les artistes et artisans locaux.