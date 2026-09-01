Propriano : une personne victime d’un début de noyade évacuée par hélicoptère

Alertés par le CODIS de Corse-du-Sud et le CROSS Med, les sauveteurs de la SNSM de Propriano sont intervenus en urgence sur la plage.

Plusieurs moyens ont été mobilisés pour porter secours à la victime. Le patrouilleur de surveillance et de sauvetage du Valinco SNS 7-012 a été engagé, ainsi qu’un véhicule de secours et d’assistance aux victimes des sapeurs-pompiers. La SNSM a également dépêché son véhicule léger avec un infirmier.

Le SMUR de Sartène, déclenché par le SAMU 2A, a rejoint le dispositif de secours.

Rapidement prise en charge, la victime a été médicalisée sur place. Son état a nécessité une évacuation vers le centre hospitalier d’Ajaccio à bord de l’hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 20, accompagnée d’une équipe médicale.