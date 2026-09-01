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Propriano : une personne victime d’un début de noyade évacuée par hélicoptère


La rédaction le Samedi 19 Septembre 2026 à 09:16

Une importante opération de secours a été déclenchée vendredi 18 septembre, vers 14 h 30, sur la plage de Puraghja, à Propriano. Victime d’un début de noyade, une personne a été prise en charge sur place avant d’être évacuée par hélicoptère vers le centre hospitalier d’Ajaccio.



@Les Sauveteurs en Mer - Centre SNSM Propriano
@Les Sauveteurs en Mer - Centre SNSM Propriano
Alertés par le CODIS de Corse-du-Sud et le CROSS Med, les sauveteurs de la SNSM de Propriano sont intervenus en urgence sur la plage.
Plusieurs moyens ont été mobilisés pour porter secours à la victime. Le patrouilleur de surveillance et de sauvetage du Valinco SNS 7-012 a été engagé, ainsi qu’un véhicule de secours et d’assistance aux victimes des sapeurs-pompiers. La SNSM a également dépêché son véhicule léger avec un infirmier.
Le SMUR de Sartène, déclenché par le SAMU 2A, a rejoint le dispositif de secours.
Rapidement prise en charge, la victime a été médicalisée sur place. Son état a nécessité une évacuation vers le centre hospitalier d’Ajaccio à bord de l’hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 20, accompagnée d’une équipe médicale.




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