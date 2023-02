Arrêter la cigarette : des impacts positifs sur le sommeil ?

L’arrêt du tabac entraîne souvent des troubles du sommeil. C’est normal, et l’une des substances responsables se nomme la nicotine. Pour retrouver une bonne qualité de sommeil, il est important de se sevrer de la cigarette en douceur, en se tournant vers la vape par exemple. Une fois que votre organisme ne sera plus dépendant de la nicotine et que vous aurez définitivement arrêté le tabac, et le vapotage avec e-liquide nicotiné, vous verrez, vous retrouverez une bonne qualité de sommeil.

On pense souvent que la cigarette nous détend, et c’est pourquoi certains fumeurs vont avoir tendance à fumer une dernière cigarette avant de dormir. C’est une grosse erreur, car en réalité, le tabac influence négativement le sommeil, en agissant directement sur les systèmes sérotoninergiques, glutaminergiques et dopaminergiques.

La cigarette a plusieurs impacts sur le sommeil. Elle augmente le temps d’endormissement, diminue le sommeil profond au profit du sommeil léger, favorise les réveils nocturnes et l’apparition de symptômes comme l’apnée du sommeil. Fumer une cigarette avant de dormir augmente en outre le rythme cardiaque. Cela retarde aussi l’endormissement, le temps de retrouver un rythme normal.

Les personnes qui souhaitent retrouver une meilleure qualité de vie, en arrêtant la cigarette, constatent souvent l’apparition d’une grosse fatigue et de troubles du sommeil. Cela peut aller jusqu’à l’apparition d’insomnies et de cauchemars. C’est normal, c’est le manque de nicotine qui en est responsable. Ces symptômes de sevrage peuvent durer de 10 à 30 jours en fonction des personnes. Et ce sont eux qui favorisent la rechute.

La nicotine est en effet stimulante et lorsqu’on arrête d’en ingérer, le corps manque d’énergie. Oui, mais alors comment faire pour ne pas ressentir ce sentiment de grosse fatigue et autres symptômes désagréables suite à l’arrêt du tabac ? Tout simplement en effectuant un sevrage en douceur. Si arrêter de fumer (en transitant par une vapoteuse par exemple) est essentiel pour retrouver un train de vie plus sain, et à terme mieux dormir, l’arrêt soudain est la plupart du temps bien trop brutal pour l’organisme.

La cigarette électronique permet de transitionner tranquillement vers l’arrêt définitif de l’absorption de nicotine, substance hautement additive. Les vapoteurs doivent pour cela choisir des e-liquides qui contiennent des sels de nicotine, et baisser le taux de manière progressive dans le temps, jusqu’à ne plus ressentir de besoin.

Attention cependant à la qualité du sommeil avec la vape. Car vapoter un e-liquide nicotiné juste avant de dormir aura également pour effet d’augmenter le rythme cardiaque et de nuire à l’endormissement. Veillez donc toujours bien à ne pas vapoter pendant au moins 1h-1h30 avant le coucher.

Arrêter de fumer est éprouvant au début ? S’aider de la cigarette électronique est une bonne option pour un sevrage en douceur et éviter de brusquer l’organisme.

L’arrêt du tabac permet de ne plus ingérer de la nicotine et les autres milliers de substances toxiques présentes dans la cigarette. Chaque personne retrouve alors petit à petit - assez rapidement même - un sommeil réparateur.

Si la cigarette électronique aide clairement à se débarrasser du tabac, d’autres pratiques favorisent une amélioration du sommeil, comme des repas équilibrés et la pratique d’une activité sportive. Il faut en outre éviter certaines boissons énergisantes comme le jus d’orange ou le café juste avant de dormir.