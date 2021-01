Architecture : Amelia Tavella, chevalier dans l'Ordre national du Mérite

Née en Corse où elle a perçu dans ses paysages de beauté une ouverture à tous les horizons, Amelia Tavella a été qualifiée, à l’occasion du Palmarès Choiseul Ville de Demain 2018, « d’étoile montante de l’architecture française ».



Sa signature architecturale, attachée à la sensualité des matières nobles et naturelles, exaucées par les hommes de l’art, est la marque d’un travail constant sur la mémoire des lieux, en particulier en Corse.



« Mon architecture s’inspire du maquis. Je reprends sa beauté, sa couleur, sa texture, sa densité. À chaque fois je lui rends hommage. Je ne sépare rien. La nature et mes édifices se tiennent sur la même ligne, se répondent. C’est un écho puis une fusion. J’utilise les matériaux de mon île pour la faire renaître à chaque fois d’elle-même. Un seul mot contient et donne l’élan à mon voeu d’architecte : l’éthique »



Ce processus créatif singulier s’illustre dans ses différentes réalisations, notamment l’école A Strega, le Centre Culturel de Porticcio, la Casa Santa Teresa, la réhabilitation du Couvent Saint -François de Tallano et du château du Seuil, l’aménagement paysager de la Citadelle d’Ajaccio, le forum Edmond Simeoni à Lumio ou encore l’école Simone Veil à Villeurbanne et le Conservatoire Henri-Tomasi en association avec Rudy Ricciotti. Elle vient d’être lauréate de la construction de l’Ecole du Piton de Cabriès et du projet urbain de réenchantement de la Cité Génoise à Ajaccio.