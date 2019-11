Aprite è Spartite in Bastia pè a Sant'Andria

Pour la 4ème année consécutive, la Ville de Bastia, son CCAS et ses partenaires organisent une vaste campagne de solidarité à l’occasion de la Sant’Andria. Du 13 au 30 novembre, toute personne le souhaitant pourra se rendre aux 16 points de collecte de la Ville et y déposer des denrées alimentaires non périssables. En dehors des écoles, les volontaires pourront cette année déposer leurs dons dans 6 nouveaux lieux municipaux.Pour la première fois, cette collecte alimentaire se double d’une campagne de solidarité culturelle : un point de collecte de livres et jeux pour enfants sera installé au Centre culturel de l’Alb’Oru.Des animations et ateliers autour des valeurs de la Sant’Andria sont également proposés du 27 au 30 novembre à la Maison des Quartiers Sud, à la Salle polyvalente de Lupinu, et dans le centre ancien de la Ville.