Après Afa, Appietto : nombreuses réactions de condamnation

"Ces actes doivent immédiatement cesser"

Le PNC réagit aussi via un communiqué dans lequel le parti nationaliste s'interroge sur la nature de "ces actes répétés à l’encontre de bâtiments communaux". Pour le PNC "A l’heure des discussions initiées entre la Corse et Paris, ces événements nous engagent collectivement à être à la hauteur des enjeux. Ils renforcent notre détermination, pour obtenir une solution politique globale" et rappelle que "seul l’engagement démocratique nous permettra de défendre les intérêts de notre pays."



"Jusqu’à quand devra t’on subir des exactions pareilles ?"

​Dans un communiqué le sénateur Jean-Jacques Paninzi assure son soutien au maire d'Appietto et à l'équipe municipale, condamne l'acte criminel et demande au Conseil exécutif " qui se saisit de tous les sujets qu’il juge opportun, compétent ou pas dans le domaine, qu’à l’occasion de la séance publique des 30 et 31 mars, une prise de position forte et pleine de sens sera exprimée publiquement au détour d’une résolution solennelle."