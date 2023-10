Anthony Quilici s'adjuge la 20e édition du Trail de Bonifacio

650 coureurs, engagés sur les 13 kilomètres de la course, et 150 marcheurs ont pârticipé à cette journée. Le départ du trail était donné à 9h30 sur la Marine. Après la montée du monument aux morts et l'incursion en Haute-Ville on retrouvait un trio leader sur le Campu Rumanilu avec Thibault Cuenot, Régis Rico et Anthony Quilici.





Camille Poquet avait pris les devants chez les dames mais Najwa Laajail (GFCA) et Maëlys Devos (CAB) n'étaient pas bien loin..

C'est après Cala Sciumara que le scénario se mettait en place. Anthony Quilici était en tête, suivi par Rico, Bruschi, Filidori et Cuenot. Peu après Pertusatu Régis Rico était contraint à l'abandon en raison d'une douleur à la cheville. Anthony Quilici poursuivait son cavalier seul et accentuait même son avance.



Au final il franchissait la ligne d'arrivée détaché avec un chrono en 1h00'28. Le deuxième Thibault Cuenot était à 2'21.Pierre-Olivier Bruschi (GFCA) occupait la troisième marche du podium en 1h03'34.



Victoire chez les féminines de Camille Poquet dans le temps de 1h14'46. L'Ajaccienne Najwa Laajail et la Bastiaise Maëlys Devos

était respectivement deuxième et troisième.