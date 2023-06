Ange-Michel Valery, curé de Calvi n'est plus

L'église de Corse est en deuil. Elle a perdu ce vendredi l'un de ses plus fidèles serviteurs. L'abbé Ange-Michel Valery, curé de Calvi, s'est, en effet, éteint à Calvi après une courte et implacable maladie. Il avait 68 ans.



"Ange-Michel", comme beaucoup de proches, avait l'habitude d'appeler, qui avait fait de Calvi et de la Balagne un des lieux privilégiés pour exercer son sacerdoce avec l'enthousiasme naturel qui le caractérisait, était originaire de Brandu dans le Cap Corse, où sa famille a tenu pendant très longtemps un restaurant à proximité du sanctuaire de Lavasina, et San Lorenzu.



Sa carrière au service de Dieu s'est étendue sur près de 40 ans. Il devint très jeune un fidèle serviteur de l'église avec dès 1985 sa première paroisse à Santa Divota de Borgo elle même d'essence très récente dont il a suivi la construction et où ses qualités furent vite reconnues. Après avoir effectué son séminaire à Avignon-Marseille, il est rentré en Corse en 1983. il a été ordonné prêtre en 1985 à l'église Saint-Jean-Batiste de Bastia. Curé à Furiani, Biguglia et Borgo, il a pris la charge de Sainte Dévote de Borgo



Vicaire général de l'église de Corse en 2004, il est devenu curé-archiprêtre de Calvi en Septembre 2012, où il avait célébré ses 30 ans de sacerdoce et où il a exercé jusqu'à son dernier souffle.



Aujourd'hui Calvi, la Balagne, l'Eglise de Corse, ses parents, ses amis et tous ceux qui ont eu le bonheur de l'approcher un jour, pleurent un beau et grand serviteur de Dieu et de son île.