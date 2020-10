Alimentation : le lundi vert séduit-il les Corses ?

Né aux Etats-Unis à Baltimore, le "Green Monday" ou le lundi vert, consiste à ne pas manger de viande ou de poisson un jour par semaine. Cette pratique soutenue par de nombreuses personnalités est arrivée en France en 2019. C'est donc la deuxième année que ce phénomène s'invite à nos tables. Mais quel est l'interêt de le faire ?



Pour la planète

La production carnée, l’élevage et la pêche de poissons intensif d'où proviennent la plupart des denrées ont un effet dévastateur sur la planète. En moyenne nous mangeons 89 kilos de viande chaque année. Or, pour produire un kilo de viande bovine, il faudra 15 500 litres d'eau, 4900 pour un kilo de porcine et seulement 131 litres pour un kilo de carottes.



Pour votre santé

Contrairement à ce que l'on peut imaginer, manger trop de viande n'est pas bon pour la santé. Sa surconsommation provoque des risques de maladies cardio-vasculaires, d’obésité et de diabète.



Pour la cruauté animale

Chaque années, des ONG comme 30 millions d'amis, Green Peace et bien d'autres dénoncent des dérives au moment de l'abattage des animaux. En 2018, l'association de protection animale L214, avait annoncé qu'en France 15, 6 milliards d'animaux ont été abattus pour notre consommation.



Mais que pensent les Corses du "lundi vert" ?