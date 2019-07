Algajola : Deux blessés dans un accident de la circulation

Deux voitures et un fourgon sont entrés en collision en début d'après-midi dans la traversée d'Algajola.

Les pompiers ont pris en charge deux blessés : un homme de 26 ans, touché à la face et un homme de 62 ans qu'il a fallu désincarcérer.

Les deux victimes ont été transportées au centre hospitalier de Calvi.

Après l'accident et pendant l'intervention des secours - - une heure environ - la circulation s'est effectuée sur une seule voie.