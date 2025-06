Ajaccio : une plainte déposée après une « agression à la piqûre » lors de la fête de la musique

En tout, sur l’ensemble du pays, ce sont plus d’une centaine de femmes qui ont été victimes de « piqueurs » durant la Fête de la musique, dans la nuit de samedi à dimanche 22 juin, selon le ministère de l’Intérieur dimanche, et ce, alors que des appels à « attaquer et à piquer des femmes lors de la Fête de la musique » avaient été lancés sur les réseaux sociaux.



Dimanche soir, on dénombrait 145 victimes, dont 21 en région parisienne (13 rien que pour Paris intra-muros), selon le ministère de l’Intérieur et la préfecture de police de Paris. Pour l’heure, on ignore avec quoi les personnes ont été piquées. « Certaines victimes ont été prises en charge dans des hôpitaux afin de subir des analyses toxicologiques », a ajouté le ministère.



À Paris, trois enquêtes ont été ouvertes après qu’une adolescente de 15 ans, un jeune de 18 ans et une femme ont signalé avoir été victimes de piqûres dans trois lieux différents de la capitale, a indiqué le parquet. Tous les trois ont été pris de malaises. Douze personnes, soupçonnées d’être les auteurs de piqûres, ont été interpellées en France, selon le ministère. Au-delà de ce phénomène des piqûres, 371 personnes ont été interpellées au cours de la soirée, dont 89 à Paris.