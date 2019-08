Ajaccio : une formation gratuite de développeur concepteur web

La formation développeur concepteur d’applications web et mobiles s’inscrit dans le Plan Régional de Formation (PRF) de la Collectivité de Corse. Cette formation durera 11 mois, elle débutera le 7 octobre prochain pour se terminer le 12 septembre 2020.A l’issue du parcours, les stagiaires pourront présenter une double certification :• Un Titre Professionnel de niveau III équivalent à un Bac +2 Développeur Logiciel• Un Titre Professionnel de niveau II équivalent à un Bac +3 : Concepteur développeurinformatiqueUn développeur d’applications mobiles développe des applications pour smartphones, tablettes mais peut également optimiser des applications déjà existantes ou adapter des sites web à un support mobile.Il crée ou optimise des applications en fonction des besoins de son client et en respectant un cahier des charges. Il calcule et définit des algorithmes pour permettre le traitement de données dans l’application mobile.Des temps d’information collectives sont prévus pour présenter la formation :• Le 29 août à 14h à l’agence Pôle Emploi de Bastia• Le 3 septembre à 14h au centre de formation Aflokkat à Baléone• Le 9 septembre à 14h au centre de formation Aflokkat à BaléoneDes épreuves de sélection seront organisées du 16 au 23 septembre dans nos locaux.Pour participer à une information collective, les demandeurs d’emploi peuvent contacter leur agence pôle emploi ou la mission locale dont ils dépendent, ou contacter le centre Aflokkat en direct au 04 95 28 73 67 Le coût pédagogique de cette formation est pris en charge par la Collectivité de Corse. La rémunération stagiaire dépend de leur situation à l’entrée en formation.Informations pratiques :Début de la formation : 7 octobre 2019Fin de la formation : 12 septembre 2020Certification : Titres professionnels de niveau équivalent Bac+2 et Bac +3Lieu de la formation : Centre de formation Aflokkat à Baléone (Sarrola-Carcopino)Contact presse :Jessica PERBOST 06 84 07 24 24 jessica@aflokka