Ajaccio : une conduite en feu, 500 clients privés de gaz

Dans un communiqué diffusé ce dimanche soir Engie rappelle les faits qui se sont déroulés dans le passage Bonino.

Engie souligne que ses équipes "se sont immédiatement rendues sur place" et qu'elles "ont établi avec les pompiers ont établi un périmètre de sécurité".

Par mesure de précaution, la distribution en gaz de 500 clients a été temporairement suspendue.





Engie indique encore que ses techniciens "mettent actuellement tout en œuvre pour réparer au plus vite l’installation endommagée. Le rétablissement de la distribution en gaz débutera demain en fin de matinée et devrait s’achever demain en soirée."





Le communiqué précisé aussi que pour l"a remise en service, un technicien d’Engie se déplacera au domicile de chaque client.

En cas d’absence, un avis de passage sera laissé, invitant à contacter les équipes d’ENGIE au 0 800 47 33 33 (numéro vert) pour rétablir dans les meilleurs délais la distribution en gaz."



Enfin "conscient de la gêne occasionnée, Engie remercie les riverains et ses clients de leur compréhension."