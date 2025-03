Ajaccio : un week-end de grimpe avec le Contest Escalade de Corsica Roc

Les grimpeurs auront rendez-vous les 8 et 9 mars au terre-plein de la gare d’Ajaccio pour un contest d’escaladeorganisé par Corsica Roc. L’événement marque une première pour l’île : il s’agit de la première compétition de bloc officielle de la Fédération Française Montagne Escalade (FFME) en dehors du cadre du championnat régional.



Très attendu par la communauté des grimpeurs insulaires, ce contest se déroulera dans une salle entièrement rénovée pour l’occasion. « C’est un format accessible, qui permet aux participants de grimper sans pression, de progresser et d’échanger dans une ambiance conviviale », explique Corsica Roc.



Une compétition ouverte à tous

Contrairement aux compétitions classiques, le contest repose sur un principe simple : les participants ont environ trois heures pour tenter de réussir le plus de blocs possibles. Chaque grimpeur peut essayer autant de fois qu’il le souhaite, et le score final est calculé en fonction du nombre de blocs validés.



Les organisateurs ont prévu des parcours adaptés à tous les niveaux, du débutant au grimpeur confirmé. La journée du samedi 8 mars sera réservée aux adultes et aux U18, tandis que le dimanche 9 mars sera dédié aux enfants et adolescents (U10 à U16).



Corsica Roc, un acteur clé de l’escalade en Corse

L’association Corsica Roc joue un rôle central dans le développement de l’escalade en Corse. Fondée en 1991 par Jean-Toussaint Casanova, elle a longtemps œuvré à l’équipement des falaises naturelles autour d’Ajaccio. En 2003, face à l’engouement croissant pour la discipline, le club ouvre une salle d’escalade sur le terre-plein de la gare, offrant un espace dédié à la pratique en intérieur.



Aujourd’hui, Corsica Roc compte 163 licenciés FFME, dont 95 jeunes et 68 adultes. Chaque semaine, près de 140 grimpeurs suivent des cours encadrés, allant des enfants de 6 ans aux adultes, tandis qu’une cinquantaine d’adhérents utilisent la salle en accès libre.