Ajaccio : un rassemblement de soutien à Jean-André Miniconi

Le communiqué



Comme vous ne pouvez l'ignorer, le Garage de motos Passion 2 Roues de Jean André Miniconi a fait l' objet d'un incendie criminel, dont les conséquences sont restées par miracle relativement limitées.







Les lâches auteurs de cet acte ont visé l' outil de travail d' un entrepreneur honnête et de ses salariés, ce qui est inacceptable.







Ce genre de pratiques n' a plus lieu d' être aujourd'hui, il est nécessaire de les condamner avec la plus grande fermeté, ainsi que leurs auteurs.







Jean André Miniconi est aussi le Président Régional de la CPME CORSICA à titre entièrement bénévole, il a aussi été Président de la CCI 2A sans réclamer d'indemnités en tant que Président, et il oeuvre dans le sens de l'intérêt général. Nous espérons que cela ne contrarie personne.







C'est pourquoi nous demandons par la présente à nos membres, syndicats professionnels de branches affiliés, syndicats de salariés et toutes personnes attachées à la défense des valeurs du travail et de l’honnêteté de venir apporter leur soutien au groupe Miniconi, demain, Mardi 30 Juillet à 18 h sur les lieux du garage visé, Enseigne Piaggio et Dafy, route du Stlietto D31, en face du nouvel hôpital.