Ajaccio : un mort et des blessés graves dans un accident de la circulation

⚠️ D’importants moyens de secours sont actuellement engagés sur la courbe de Campo dell’oro, suite à un accident de la circulation.

Évitez le secteur pour faciliter le travail des secours.@Waze @VISOV

Photo d’illustration SIS2A pic.twitter.com/eQK7uHfUTM

— SIS Pumonti (2A) (@SIS_2A) July 6, 2022



⚠️⚠️ Accident de la circulation sur la 2X2 voies sens Ajaccio-Porticcio

Route bloquée au niveau du rond-point dit « SOCORDIS »

Évitez le secteur, intervention des secours en cours

— Préfet de Corse, préfet de Corse-du-Sud (@Prefet2A) July 6, 2022



Peu après 14 heures de ce mercredi 6 juillet, pour une raison qui reste à déterminer, le conducteur d'une voiture de type 4X4 qui roulait sur la deux fois deux voies avec à son bord 10 personnes, aurait perdu le contrôle du véhicule qui s'est retrouvé sur le toit après le rond-point de Socordis.Les pompiers, intervenus sur place au moyen de plusieurs équipes, ont désincarcéré et pris en charge les victimes.Selon les secours dix personnes ont été impliquées dans le sinistre. Le bilan est lourd : une jeune femme d'une vingtaine d'année est décédée, un jeune éjecté du véhicules et deux autres incarcérés seraient en état d'urgence absolue. Les six autres blessés en état d'urgence relative.Le plan Novi (plan d'urgence pour nombreuses victimes) a été déclenché : plusieurs engins de secours, une trentaine de pompiers et des médecins du SAMU sont intervenus sur place.Les opérations de secours ont duré longtemps et sur la route dans le sens Porticcio-Ajaccio d'importants ralentissements ont été signalés.