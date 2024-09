Ajaccio : un jeune homme en garde à vue après l'agression de sa mère à l'arme blanche

La rédaction le Lundi 23 Septembre 2024 à 11:18

Une mère de famille a été blessée par arme blanche ce dimanche à la mi-journée à Ajaccio. Suspecté d’être l’auteur des faits, son fils âgé de 19 ans a été interpellé et placé en garde à vue, indique le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe. « A priori trois coups de couteau auraient été portés par l’agresseur, selon l’audition d’un témoin présent sur place », précise-t-il en ajoutant : « Deux coups de couteau auraient été en échec, mais cela reste à prouver. Un coup a en tout cas été porté à l’abdomen de la victime ». Cette dernière a rapidement été transportée à l’hôpital d’Ajaccio, sans que son pronostic vital ne soit engagé. Les faits s’inscriraient dans un différend « vieux de plusieurs mois » qui opposerait la victime et son fils selon le procureur d’Ajaccio. « Les relations étaient très tendues depuis un petit moment », appuie-t-il. Une enquête a été ouverte pour tentative d’assassinat et confiée au commissariat d’Ajaccio.