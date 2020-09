Ajaccio prête pour la venue d’Emmanuel Macron

La venue du président de la République Emmanuel Macron a demandé quelques aménagements à la ville d’Ajaccio, et un dispositif de sécurité renforcé. Ainsi, le stationnement et la circulation sont interdits dans certaines rues de la ville, notamment autour de la place Campinchi et de la préfecture. Des mesures certes contraignantes, mais cependant loin du scénario d’une ville bloquée.

La présence des forces de l’ordre reste relativement discrète, avec quelques fourgons de police et de gendarmerie postés aux emplacements stratégiques. Hormis cela, il pourrait presque s’agir d’un mercredi après-midi classique, avec terrasses de cafés remplies et badauds promenant dans le centre-ville, malgré l’orage qui semble s’annoncer.



Emmanuel Macron arrive sur l’île vers 17h

Il participera à la commémoration de la libération d’Ajaccio et à un dîner qui rassemblera les grands élus locaux : président de l’Exécutif, président de l’Assemblée, députés, sénateurs, maires d’Ajaccio et de Bastia et une partie des présidents d’intercommunalités.



Il rencontrera le président de l’exécutif Gilles Simeoni le lendemain matin à la Préfecture pour une demi-heure d’entretien. Emmanuel Macron enchaînera ensuite avec un passage en revue des projets pour la Corse, en présence des ministres Gérald Darmanin, Jacqueline Gourault et Marlène Schiappa. Puis direction Bonifacio, pour une signature de convention et un déjeuner avec les acteurs du tourisme. Enfin, en fin de journée, il rejoindra Porticcio pour le Sommet des pays du Sud de l’Union européenne (MED7).