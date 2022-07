Ajaccio : premier conseil municipal pour le nouveau maire Stéphane Sbraggia

« Je me dois de répondre à un certain nombre de petites attaques », débute Jean-Michel Simon. « D’abord, je voulais vous rassurer : nous sommes là », assure le conseiller municipal du groupe Pà Aiacciu, à l’adresse de Stéphane Sbraggia. « Je me pose la question de votre conception de l’opposition : parfois, cela vous laisse indifférent, parfois vous voulez construire en proposant des projets. Quand nous sommes absents nous sommes inélégants, quand nous sommes présents l’opposition est outrancière. Je vous propose de rédiger le manuel du parfait opposant qui conviendrait à votre majorité ! », ironise-t-il.



« Vous devez accepter les critiques, nous ne sommes pas dans un théâtre ni dans un concert de Led Zeppelin, on n’applaudit pas à la fin », conclut Jean-Michel Simon. Pierre-Laurent Audisio, conseiller municipal délégué au contentieux et au service juridique de la Ville, saisit la balle au bond et répond à l’opposition. « Quand vous parlez de contradiction, elle n’est pas unilatérale, elle est forcément réciproque. Nous avons le droit d’apporter une réponse à votre contradiction. Et peut-être que parfois de la discussion pourra jaillir la lumière ! », réplique-t-il.