Stephane Sbraggia élu nouveau maire d’Ajaccio

Cest donc sans surprise que Stéphane Sbraggia s'installe dans le fauteuil de maire. Premier adjoint au maire il a été élu premier magistrat de la cité impériale par le conseil municipal ce samedi 8 juillet dernier. L'élection a été organisée à la à la suite de la démission de Laurent Marcangeli, devenu député et qui frappé par la loi sur le cumul des mandats a opté pour sa fonction de parlementaire.

du dynamisme commercial et artisanal de la ville, de l'aménagement et des grands projets, de la police municipale et de la sécurité, de la gestion du domaine publique et communal, et de la gestion du port Charles Ornano.

Sbraggia était jusqu'à présent chargé

Alexandre Farina a été élu premier adjoint.

Plus d’infos à venir