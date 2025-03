Ajaccio : malgré un problème technique à l’atterrissage, un vol Air Corsica se pose sans difficulté

Plus de peur que de mal ce mardi soir pour les passagers du vol XK775 d’Air Corsica, reliant Paris-Orly à Ajaccio. L’Airbus A320, transportant 135 passagers, a rencontré une anomalie technique rare de type "Flaps Jammed", affectant la configuration d’atterrissage. "Un blocage des volets lors de la phase d’approche a nécessité l’application de procédures spécifiques par l’équipage", précise la compagnie dans un communiqué.



Grâce au sang-froid et à la réactivité du personnel navigant, l’atterrissage s’est déroulé en toute sécurité, sans conséquence pour les passagers ni perturbation du trafic aérien. Initialement prévu à 18h33, l’appareil s’est posé avec 16 minutes de retard sur la piste de l’aéroport Napoléon-Bonaparte. Air Corsica rappelle que ses pilotes sont formés à gérer ce type de situation et ont appliqué les protocoles de sécurité avec rigueur. "Nos équipes ont fait preuve d’un grand professionnalisme en suivant à la lettre les procédures adaptées", souligne la compagnie.



Conformément aux protocoles en vigueur, l’incident a été signalé aux autorités compétentes, tandis que les équipes techniques d’Air Corsica procèdent aux vérifications nécessaires pour identifier l’origine de la panne et assurer la remise en service de l’appareil. "La sécurité de nos passagers et de nos équipages demeure notre priorité absolue", insiste la compagnie, qui "remercie les voyageurs pour leur compréhension et salue le professionnalisme de son personnel navigant."