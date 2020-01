Ajaccio : lycéens et parents en nombre au rendez-vous de Studyrama

Le salon a permis également de prendre davantage connaissance de la plateforme Parcoursup et a proposé des conférences thématiques. « Nous sommes présents sur une soixantaine de villes en France, a souligné Nicolas Fellus, directeur des salons Studyrama. Le but était donc de pouvoir proposer aussi ce salon à la Corse. L’objectif est de rassembler un maximum de formations locales mais aussi nationales. Nous sommes heureux du résultats pour cette première édition avec 22 exposants. Nous espérons pérenniser ce salon et l’améliorer en accueillant l’Université de Corse, nous le souhaitons vivement. Elle n’a pu être présente et cela a été demandée par de nombreux visiteurs. Nous avons organisé des conférences dans des métiers porteurs et qui intéressent beaucoup, vente, markéting, digital, informatique, numérique, santé ».



De nombreux stands avec des thématiques variées se côtoyaient donc offrant donc une grande liberté de choix aux futurs néobacheliers avec entre autres, armée, police mais aussi ostéopathie et design avec la présence de la nouvelle classe prépa’design « Supdesign » installée depuis septembre dernier. « On a remarqué un intérêt très important pour les différents métiers du design auprès des jeunes, a expliqué Marina Martelli, la directrice. Nous sommes très satisfaits des rencontres qu’on a pu faire sur ce salon. Nous proposons un parcours de prépa en un an avec un enseignement assez intensif mais qui ouvrent plusieurs perspectives. Ainsi, ce type de salon nous permet de discuter directement avec les personnes intéressées et de répondre à leurs questions ».

Bref, un salon qui s’est avéré utile pour les futurs étudiants mais aussi les parents désireux de faire connaissance avec les nouvelles filières.