Ajaccio : les coups de feu ont fait 7 blessés

Nicolas Septe précise que les faits ont eu lieu "hier soir (lisez lundi) vers 23h 30."

Il explique que "un individu qui se trouvait au sein de l’établissement « le Lamparo » à Ajaccio" a ouvert le feu "pour une raison encore indéterminée contre un individu qui fréquentait le bar."

Mais cet homme n'a pas été la seule victime des tirs ainsi que l'indique le procureur de la République." Outre les 4 victimes prises en charge sur place 3 autres se présentaient aux urgences de l’hôpital.

À l’arrivée des secours, des services de police et du magistrat du parquet, il était dénombré au total 7 blessés, dont une au pronostic vital engagé."

L’enquête a été confiée à la DIPN 2A et ouverte du chef de "tentative d’assassinat".



"Différend sur fond d'alcoolisation excessive"

Nicolas Septe précise encore qu'à ce stade, plusieurs pistes d’enquête sont étudiées, dont celle d’un "différend ayant eu lieu sur un fond d’alcoolisation excessive."

Le procureur de la Réplique indique, enfin, que "de multiples auditions de témoins sont d’ores et déjà programmées et devront permettre de préciser plus exactement les circonstances de la fusillade".