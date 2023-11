Ajaccio : les bus ne passent plus dans la journée au Haut du Vazzio

Pour eux, "depuis plusieurs années, la zone du Vazzio est régulièrement un no man's land à ciel ouvert."Si l'on ne compte plus le nombre d'appellations pour une seule voie de circulation ; aujourd'hui les habitants sont confrontés à un problème de sécurité routière et de droit au service public."

Objet de leurs récriminations : une construction immobilière. "Voici plusieurs années déjà qu'un projet de construction immobilière s'octroie largement l'occupation du sol au-delà de la délimitation même du chantier. "

"Si au début les réunions de chantier ont amené plusieurs fois les riverains à devoir s'arrêter net en plein milieu de la voie, ou a devoir slalomer entre les véhicules et autres grilles de clôture, depuis ce mercredi les bus ne passent plus dans la journée."

Et de citer le cas de ce jeune collégien a dû appeler en urgence ses parents au travail : "celui ci s'est retrouvé stoppé au niveau de chez Picchetti alors même qu'il aurait dû pouvoir accéder au terminus de la ligne 1 Haut du Vazzio. Bien évidemment il ne pouvait envisager de remonter à pied cette zone en chantier."

Toujours selon nos mêmes interlocuteursn Muvitarra, qui a été contactée, "explique qu'à plusieurs reprises elle a souligné la dangerosité de la route devenue à la fois impraticable et inaccessible en raison de ce chantier. Un mail est d'ailleurs parvenu à la CAPA pour signaler l'arrêt de la continuité de service public jusqu'au terminus cité."

Les habitants du Haut Vazzio posent donc aujourd'hui la question de savoir "jusqu'à quand ce chantier continuera à immobiliser ainsi les bus et contraindre tout un quartier à se réorganiser et prendre autant de risques au volant pour traverser cette zone ?"

Autre question si bien sûr si "la sécurité des enfants est comme on peut l'espérer une priorité de ville les habitants attendent encore de savoir si un arrêté municipal existe pour l'occupation de la voie par ce chantier et souhaitent vivement retrouver une circulation à tout point de vue normale et sécurisée.

Pour sa part Muvitarra assurera au mieux les circulations de bus avant 8 heures et après 16 heures dans la limite de ce qui sera constaté sur place.