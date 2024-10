Ajaccio : le développement durable au coeur du challenge ​« 24 ori pà inventà »

Acteur majeur de l’enseignement supérieur en Corse, l’organisme Aflokkat a organisé pendant deux jours un challenge unique intitulé « 24 ori pà inventà » réunissant 200 étudiants. Issus de six établissements de Corse, mais aussi du Pays Basque, les étudiants ont travaillé autour de la thématique du développement durable sur des sujets imposés par une dizaine d’entreprises du tissu économique insulaire.



18 projets portés par 18 entreprises insulaires

Pendant 24 heures, les participants ont été confrontés aux défis proposés par les entreprises partenaires et ont dû faire preuve de créativité pour imaginer les solutions de demain. Benjamin Pereney, fondateur et directeur d’Aflokkat depuis 10 ans, explique : « Ce challenge a été créé pour permettre à des étudiants venus d’écoles et de disciplines différentes de se retrouver sur des ateliers communs afin de travailler ensemble sur des projets portés par des entreprises du territoire. Cette année, nous avions 18 projets portés par autant d’entreprises partenaires. L’objectif est de les faire travailler en pluridisciplinarité : il y a ici des ingénieurs, des communicants, des designers qui doivent imaginer ensemble une réponse à une problématique apportée par une entreprise. On les met ainsi face à des situations concrètes et on les oblige à travailler avec des personnes qui n’ont pas les mêmes prismes ou compétences. C’est aussi une façon de leur faire rencontrer des professionnels, d’autant qu’ils bénéficient de l’aide de coachs qui les accompagnent tout au long de ce challenge. »



Des conférences, des workshops et des tables rondes au-delà du challenge

Créé en 2007 par l’École Supérieure des Technologies Industrielles Avancées (ESTIA), cet événement est devenu un rendez-vous incontournable dans le domaine de l’innovation. Après une première édition réussie, cette déclinaison insulaire présente quelques nouveautés avec des conférences, des tables rondes et des workshops proposés par des entreprises. « Cette année, nous avons voulu faire venir des conférenciers capables de transmettre des compétences de haut niveau, que ce soit en intelligence artificielle ou dans la prise de décision dans un monde incertain », explique Benjamin Pereney. Le thème retenu cette année est le développement durable : « L’année dernière, nous avions organisé une édition très technologique et nous avons souhaité nous orienter vers une cause qui nous tient à cœur, comme c’est le cas pour tous les établissements d’enseignement aujourd’hui. Nous avons créé une école d’ingénieurs en robotique et en informatique, et nous sommes confrontés dans ce domaine à deux grandes problématiques, éthiques et environnementales, liées au développement durable, notamment la raréfaction des matériaux et les questions de recyclage. Il nous semblait intéressant d’aborder toute cette thématique et de confronter des étudiants ayant une formation technologique aux contraintes environnementales qu’ils rencontreront dans leurs projets. »