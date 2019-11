Ajaccio : le bilan des intempéries

C.-V. M le Dimanche 3 Novembre 2019 à 17:32

Il a beaucoup plu au cours des dernières heures sur l'ensemble de l'île (voir par ailleurs) mais c'est sur Ajaccio et sa région que les précipitations ont encore été les plus importantes. Comme la veille plusieurs quartiers ont été inondés et si des dégâts ont été constatés dans les quartiers les plus touchés, les services de secours n'ont eu à intervenir que pour un arbre dont la tempête avait eu raison ou pour un éboulement route des Sanguinaires.

