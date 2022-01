Ajaccio : la collecte de sapins de Noël a debuté

La CAPA organise sa campagne de collecte jusqu’au 29 janvier afin que les sapins de l’ensemble du pays ajaccien soient recyclés. Vois êtes invités à déposervossapins aux points de collecte des déchets habituels, le matin entre 5 heures et 9 heures, du lundi au dimanche.

L'objectif est de valoriser les sapins collectés et lutter contre les dépôts sauvages sur le domaine public. Cela permet aussi d'éviter un surcoût de traitement à la collectivité car la collecte et le traitement d'un dépôt sauvage coûte 10 fois plus cher qu'un dépôt en déchèterie.