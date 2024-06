Ajaccio : la base du Dragon 20 restera ouverte

Les pompiers de Corse-du-Sud peuvent se réjouir : la base aérienne Dragon 20, essentielle pour les missions de secours sur l'île, restera ouverte. Dans un communiqué publié ce mercredi, le STC du SIS 2A a indiqué que leurs arguments avaient été entendus par le Préfet, qui les a relayés directement au Ministre de l'Intérieur. "Il a été reconnu que la couverture opérationnelle des moyens aériens au niveau national présentait des difficultés, mais la spécificité de la Corse, notamment avec sa fréquentation estivale accrue, a été prise en compte."



La décision finale assure donc que le Dragon 20 sera maintenu dans les mêmes conditions qu'auparavant, sans remise en question de son avenir en Corse à court ou moyen terme. Cette garantie a été confirmée par la présidente du SIS Pumonte, Véronique Arrighi, 'le Cabinet du préfet de Corse vient de me confirmer que la base hélicoptère de la sécurité civile d’Aiacciu restera ouverte à temps plein l’été prochain et pour les années à venir. Cette décision a été prise sur la foi d’éléments complémentaires fournis par les acteurs locaux du secours, relatifs notamment aux nécessités et particularités opérationnelles en Corse." indique la présidente qui se rejoue de "cette décision prise dans l'intérêt de la Corse."