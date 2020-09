Ajaccio : la Direction Territoriale de l’ONF occupée par le STC et le SNUPFEN

« Nous dénonçons la politique de suppression de postes » explique Dumè Santelli, du STC ONF. Dernière mesure en date, la centralisation de la paie : « Avec cette politique, ce qui est anticipé c’est le départ à la retraite de ces deux postes, pour ne pas avoir à les renouveler ensuite. Nous dénonçons également la forme, puisque les deux personnels qui effectuent ces missions ont appris cela mi-août pour une mise en application en septembre ».



Même si la réforme est pour le moment suspendue, les syndicats demandent son retrait pur et simple.

« Nous ne comptons plus que 77 personnels contre 120 il y a quelques années » indique Dumè Santelli. « Cela fait quelques années qu’il y a des suppressions de postes, et ça ne devient plus possible de travailler comme cela. On n’est plus assez nombreux pour faire ce que la loi prévoit et cela a des impacts sur la forêt » s’alarme Gisèle Fanget du SNUPFEN.

Les syndicats demandent donc un renforcement des effectifs : « Il y a 13 postes vacants depuis des années, nous demandons à ce qu’ils soient pourvus ».



Le Président des communes forestières de Corse-du-Sud et maire d’Evisa Jean-Jacques Gianni, présent lors du rassemblement, soutient l’action des syndicats : « Nous voulons éviter le démantèlement de cette structure primordiale pour notre montagne corse. En effet, la plupart des forêts sont gérées par l’ONF. C’est un élément essentiel pour le développement de la politique de l’intérieur, et aujourd’hui, on sent que de plus en plus on va avoir des difficultés ».



Le dialogue s’annonce compliqué

« Nous n’avons plus de directeur territorial depuis vendredi, donc pas d’interlocuteur sur place » annonce Gisèle Fanget. En effet, d’après les éléments communiqués par la direction, le directeur aurait reçu des menaces à son domicile, ce qui l’aurait conduit à quitter son poste. Une enquête est en cours.