Ajaccio : l'intersyndicale appelle à une grève interprofessionnelle le 4 février

La Confédération générale du travail et la Fédération syndicale unitaire de la Corse-du-Sud appellent à une journée d’action interprofessionnelle pour l’emploi et les services publics, contre la précarité. Comme au niveau national une grève sera organisée le jeudi 4 février à 11 heures devant la préfecture d'Ajaccio pour protester contre les mesures mises en places par le Gouvernement en cette période de crise. Plusieurs revendications seront par ailleurs prônées, à l'image de l'augmentation des salaires, la création d'emploi et la revalorisation du SMIC.