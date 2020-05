Ajaccio : hommage à Danielle Casanova

En ces temps si singuliers et à la veille du déconfinement annoncé, les Fédérations du PCF et du Parti Socialiste de Corse-du-Sud, n'ont pas oublié de rendre hommage à Danielle Casanova.

Militante féministe et communiste, immense symbole de la Patrie et de la Résistance Corse contre la barbarie du fascisme et du nazisme, Danielle Casanova est morte en déportation à Auschwitz le 9 mai 1943.

Elle qui n’a jamais cessé de croire à la victoire, elle écrit dans l’une de ces dernières lettres : « Nous ne baisserons jamais la tête. Nous ne vivons que pour la lutte. Je vous dis au revoir (...) N’ayez jamais le cœur serré en pensant à moi. Je suis heureuse de cette joie que donne la haute conscience de n’avoir jamais failli et de sentir dans mes veines un sang impétueux et jeune ».

Malgré l’absence du traditionnel hommage officiel, une délégation (réduite par respect des mesures sanitaires) du Parti Communiste et du Parti Socialiste était présente ce dimanche 10 mai sur le boulevard éponyme pour s’y recueillir et déposer un bouquet mêlant œillets et fleurs du maquis.

Parce qu’en ces temps incertains, il est nécessaire de ne pas oublier.