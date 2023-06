Ajaccio : deux bassins de rétention pour lutter contre les inondations

D’un côté, le bassin Peraldi, creusé dans une surface existante, entre la Rocade et l’ancien collège des Padule, s’étendra sur 11 000 m3. Débuté à la fin de l’hiver et prévu pour une durée d’un an, ce chantier de 4,5 millions d’euros permettra à terme la récupération des ruissellements, visera à restituer un cheminement naturel à surface libre pour le ruisseau de l’Arbitrone, ainsi qu’à la réalisation d’aménagements paysagers pour accueillir la biodiversité qui existe en zone humide. « Le bassin sera entièrement clôturé et non accessible », indique Estelle Fontrier, responsable du pôle aménagement urbain et hydraulique à la direction des grands travaux de la ville d’Ajaccio, en précisant que les services de l’État ont imposé cette mesure pour préserver la zone humide. Une seconde phase de travaux s’astreindra à travailler sur deux zones de réalisation d’ouvrages hydraulique, en aval, un entonnement qui viendra se raccorder sur les réseaux existants, et en amont avec le doublement d’un ouvrage situé sous la route d’Alata. Cette opération, qui sera la partie la plus complexe du chantier, car effectuée sur un axe important, entraînera la mise en place d’une déviation devant la résidence des Padules entre novembre et février.



Quelques mètres plus haut sur la rocade, l’aménagement d’Alzo di Leva 1 sur 9500 m3 s’astreint à retravailler l’intérieur du bassin de rétention déjà existant pour le rendre fonctionnel, créer un chenal propre et le renvoyer vers un nouvel exutoire. Des aménagements paysagers seront là aussi effectués. Une passerelle pour pouvoir traverser ce bassin sera également réalisée ainsi que des pistes d’accès de service pour pouvoir l’entretenir. Sur une partie du bassin, sera en outre créée une prairie sportive qui aura pour but de servir de lieu de détente pour les riverains. Enfin, la route rue Achille Peretti sera rehaussé afin qu’elle puisse remplir sa fonction de digue. D’un coût total de 1,8 million d’euros, cette opération démarrée en janvier dernier devrait durer 9 mois.



« Tout en protégeant les habitations et les biens contre les inondations, ces bassins seront aussi des sortes de poumons verts qui vont changer la physionomie de ces quartiers », note l’adjointe en charge de l’urbanisme et de l’aménagement urbain conclu. Toutefois, si la responsable du pôle aménagement urbain et hydraulique à la direction des grands travaux de la ville d’Ajaccio souligne la grande utilité que ces deux bassins rempliront face aux précipitations et même face aux crues centennales, elle avertit : « En cas de pluies exceptionnelles, le quartier des Cannes peut encore être inondé ».