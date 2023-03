Ajaccio : deux appels à création pour la saison 2023 de la Citadelle Miollis

Avis aux plasticiens, photographes, vidéastes, mais aussi architectes ou professionnels du design : la Ville d’Ajaccio et la Société Publique Locale d’aménagement du territoire (SPL) Ametarra lancent deux appels à création dans le cadre de l’activation culturelle 2023 de la citadelle Miollis.Depuis 2021, cette démarche novatrice consiste à « activer » la Citadelle, c’est-à-dire à l’ouvrir avant et pendant sa transformation, « pour raconter le projet aux Ajacciens, tester des usages et lancer une dynamique artistique et créative autour du projet ». Le but in fine étant de rendre aux habitants ce morceau du patrimoine ajaccien, récupéré par la ville depuis l’été 2019, et d’en faire un nouveau quartier intégré au centre-ville.« Cela fait trois ans que nous lançons des appels à création, mais ils sont différents chaque année », explique ainsi Ludivine Defranchi, chargée de communication et d’activation culturelle à la SPL Ametarra. En 2022, l’opération avait ainsi notamment permis à la fois d’organiser une résidence photographique et de créer une identité sonore, mais aussi la conception d’aménagements comme la guinguette, la billetterie et la signalétique du site. Cette année, sur le thème de la Méditerranée, ce sont à nouveau deux appels à création qui viennent d’être lancés.Le premier, qui consiste à l’aménagement temporaire des douves Sud de la Citadelle, s’adresse à des architectes et designers. Afin de permettre au public d’investir dans cet espace emblématique, le but est en premier lieu de « créer un escalier ou une passerelle ». « Outre son aspect fonctionnel et réglementaire, il s’agira de proposer une œuvre artistique et architecturale à part entière », précise la SPL Ametarra. Par ailleurs, sont aussi visées la conception et la fabrication de mobiliers urbains originaux temporaires et déplaçables, ainsi que la remise en état le terrain de sport existant. « On demandera au lauréat de commencer rapidement ces travaux », souligne Ludivine Defranchi en dévoilant que ces aménagements devront être réalisés pour septembre.Et puis, dans le cadre du désormais traditionnel appel à création artistique, cette année carte blanche est donnée aux artistes pour réaliser une œuvre in situ. Celle-ci pourra prendre la forme d’une vidéo, d’un son, d’une photographie, d’une sculpture, ou encore d’une installation lumineuse. Seules contraintes, la SPL Ametarra souhaite que la ou les œuvres temporaires soient visibles depuis l’extérieur du site, en faisant une invitation pour les visiteurs à pénétrer dans la Citadelle, et soient « une réflexion poétique et originale autour de l’histoire du site et de sa place dans la Méditerranée ». « Ce qui nous intéresse c’est que l'artiste travaille sur site et qu’il y ait presque un travail de médiation avec le visiteur. Le public va voir l’œuvre se faire de jour en jour et nous trouvons cela intéressant », détaille la chargée d’activation culturelle. Par ailleurs, outre l’adaptation au site, le lauréat devra aussi favoriser les circuits courts et tenir compte de l’impact écologique.Pour ces deux appels à création la date limite de candidature est fixé au 20 mars. À vous de jouer !