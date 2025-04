Ajaccio : deux ans de prison pour une agression à l’arme blanche

L’agression s’était produite le 26 mars dernier, en fin de journée, à proximité d’une salle de sport située Cours Jean-Nicoli, dans le quartier des Cannes à Ajaccio. Une altercation aurait éclaté entre la victime, âgée de 24 ans, et un groupe de trois jeunes hommes. La situation a dégénéré en rixe, au cours de laquelle la victime a été touchée par un coup de couteau au niveau des côtes. Les blessures ont entraîné une incapacité temporaire de travail de 30 jours.



L’enquête, confiée à la direction départementale de la sécurité publique (DDSP), avait conduit à l’interpellation de trois individus le 9 avril, dont un mineur. Deux d’entre eux avaient été remis en liberté dès le lendemain, aucune charge n’ayant été retenue à leur encontre. Le troisième suspect, identifié comme Hamza Bikri, avait été présenté en comparution immédiate.



Poursuivi pour violences volontaires avec arme, le prévenu, âgé de 22 ans, a été reconnu coupable par le tribunal correctionnel. En plus de la peine de prison ferme, il a écopé d’une interdiction de territoire de trois ans et d’une interdiction de détenir une arme pendant quinze ans.