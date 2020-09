Ajaccio : Vers la fin du conflit social à l’ONF ?

Depuis ce lundi 14 septembre au matin, les syndicats STC et SNUPFEN occupaient la direction territoriale de l’ONF. Ils dénoncent la politique de suppression de postes à l’oeuvre au sein de l’ONF de Corse qui compte aujourd’hui 77 personnels contre 120 il y a quelques années. Des mesures qui, selon eux, ont un impact sur les conditions de travail et empêchent les personnels de réaliser dans de bonnes conditions leur mission de gestion de la forêt.Pour les syndicats, une manière déguisée de procéder une fois de plus à une réduction des effectifs, en vidant deux postes de leur contenu pour ne pas avoir à les renouveler ensuite lors des départs à la retraite.Même si le dialogue s’annonçait compliqué, faute d’interlocuteur local depuis le départ, vendredi, du directeur territorial, une issue semble se dessiner en fin de journée : direction nationale et syndicats se sont retrouvés autour d’un protocole d’accord. Ainsi, sous réserve de la reprise du travail demain, mardi, la direction s’est engagée à un renvoi de la réforme de centralisation de la paie à janvier 2022. Elle mènera également un audit afin d’évaluer les besoins réels en termes d’effectifs.Si les syndicats jugent cette proposition suffisamment satisfaisante pour envisager une reprise du travail, un nouveau préavis de grève sera néanmoins déposé dès demain, pour mardi prochain : « On valide ce petit pas, mais il est insuffisant » note Dumè Santelli du STC ONF, « le combat pour la forêt corse s’inscrit sur la durée ».