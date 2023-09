Ajaccio : Une nouvelle édition réussie pour Associ in festa

Depuis de nombreuses années, la municipalité d’Ajaccio organise un rendez-vous qui est devenu presque traditionnel après la rentrée scolaire. Durant près de vingt ans, les associations et les sports avaient chacun leur petit festival. Depuis neuf ans, la Ville a regroupé les deux événements afin de créer une manifestation d’envergure. Associ in festa est en effet très attendu par les parents et surtout les enfants de la ville qui peuvent un peu prolonger les vacances avec de nombreux loisirs et sports à découvrir et surtout à tester.

« Chaque année, il a de plus en plus d’associations dans la cité impériale qui viennent proposer leurs activités, a expliqué Marie-France Remiti, du service des sports de la mairie. Cette manifestation permet des stands d’information, mais aussi d’initiation et de démonstration. Malgré une météo un peu capricieuse, nous sommes heureux de voir que les Ajacciens sont très nombreux à avoir répondu à l’invitation cette année encore ».