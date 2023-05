Ajaccio : Une année record pour l'association Inseme

L’association Inseme qui vient en aide aux enfants insulaires hospitalisés sur le continent et leurs familles, vient de clôturer une année exceptionnelle "marquée par des réalisations remarquables". Au cours de l'année écoulée, Inseme a pu étendre son réseau de soutien et multiplier les initiatives. Grâce à des efforts inlassables et à un soutien sans faille de la part de nombreux bénévoles, adhérents et partenaires l'association a atteint de nouveaux sommets dans ses activités.

L'une des réussites les plus notables d'avoir pu aider plus de 1 500 personnes à travers la Corse, représentant le plus grand nombre de bénéficiaires depuis sa création. "Grâce aux fonds collectés auprès de partenaires privés et à la solidarité des Corses, toutes les demandes ont pu être satisfaites avec succès." indique l'association dans une note



Parmi les faits marquants de cette année 2022 il y a aussi l'acquisition de deux nouveaux studios à Marseille et l'ouverture de d'un appartement à Paris. "Ces résultats témoignent d'une chaine d'entraide au service des malades et de leurs familles remarquable, grâce à la solidarité inébranlable de nombreux acteurs : membres, bénévoles, donateurs et partenaires." note l'association en précisant que "chaque événement organisé a connu un succès croissant, se traduisant par des résultats record pour nos opérations, telles que Casa Rossa et la Tombola de Noël."



Les chiffres à retenir



- 1 565 personnes aidées

- 102 réunions d’information (professionnels, public, permanences délocalisées dans

le rural)

- 706 actions de solidarité réalisées pour un montant de 337 993 €

- 83 départs urgents organisés

- 6 appartements sur le continent dont 2 achetés à Marseille en 2022

- Plus de 1 300 heures de bénévolat



Grâce à cette mobilisation exceptionnelle, l'Association a pu maintenir sa plateforme d'information et de solidarité, dont l'efficacité et l'utilité ont été régulièrement démontrées au service d'un grand nombre de bénéficiaires.